Два темнокожих актера претендуют на роль Супермена

Режиссер Джей Джей Абрамс планирует поставить на роль нового Супермена темнокожего актера, уже стали известны имена первых кандидатов.

Главными претендентами на роль Супермена стали Майкл Б. Джордан и Джон Бойега, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Джордан наиболее известен по фильмам «Станция "Фрутвейл"», «Фантастическая четвёрка», «Чёрная Пантера». Бойега знаменит по роли Финна в «Звёздных войнах».

Ранее издание сообщало, что Абрамс планирует поработать с персонажами DC, в списке проекты «Зелёные Фонари» и «Супермен».