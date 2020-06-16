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Два темнокожих актера претендуют на роль Супермена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: IsaacMao / Attribution License

Режиссер Джей Джей Абрамс планирует поставить на роль нового Супермена темнокожего актера, уже стали известны имена первых кандидатов.

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Главными претендентами на роль Супермена стали Майкл Б. Джордан и Джон Бойега, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Джордан наиболее известен по фильмам «Станция "Фрутвейл"», «Фантастическая четвёрка», «Чёрная Пантера». Бойега знаменит по роли Финна в «Звёздных войнах».

Ранее издание сообщало, что Абрамс планирует поработать с персонажами DC, в списке проекты «Зелёные Фонари» и «Супермен».

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