Адвокат Ефремова сообщил о тяжелом состоянии артиста

Актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом, к нему никто не приезжает, и артист чувствует себя очень плохо, рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

«Очень тяжелое (самочувствие) <…> Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно, и физически. Это крайне тяжело», — сказал Пашаев в беседе с«Пятым каналом».

Михаил Ефремов устроил ДТП, в котором погиб мужчина. В момент происшествия артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», — говорил Ефремов о ДТП.