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Новосибирские военные получили травмы при инциденте на полигоне

Источник:
Sibnet.ru
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Военнослужащие получили травмы на одном из полигонов в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа во вторник.

На полигоне в понедельник произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. По предварительным данным, были грубо нарушены требования безопасности.

Четверо военнослужащих получили травмы конечностей. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая квалифицированная помощь, угрозы их жизни нет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Новосибирск #Происшествия #Армия
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