Новосибирские военные получили травмы при инциденте на полигоне

Военнослужащие получили травмы на одном из полигонов в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа во вторник.

На полигоне в понедельник произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. По предварительным данным, были грубо нарушены требования безопасности.

Четверо военнослужащих получили травмы конечностей. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая квалифицированная помощь, угрозы их жизни нет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.