Военный фильм «Освобождение» впервые выйдет в 4К

Фильм-эпопею «Освобождение» покажут на Первом канале, военная картина будет показана на ТВ после реставрации впервые, сообщает пресс-служба телеканала.

Военно-историческая лента «Освобождение» (1968-1971 годы) режиссера Юрия Озерова состоит из пяти отдельных фильмов — «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за Берлин» и «Последний штурм».

В ролях: Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Николай Олялин, Лариса Голубкина, Михаил Ножкин, Владислав Стржельчик, Сергей Никоненко, Всеволод Санаев, Борис Зайденберг, Валерий Носик, Юрий Каморный, Бухути Закариадзе, Иван Переверзев, Анатолий Ромашин, Владимир Заманский, Николай Рыбников, Барбара Брыльска, Лев Прыгунов.

Зрители Первого канала увидят все части киноэпопеи впервые после полной цифровой реставрации в высоком качестве – разрешении 4К.

Показ фильма приурочен к 79-й годовщине начала войны (День памяти и скорби). «Освобождение» покажут на Первом канале 22 июня в 14.10 и в 15.15, 23 июня в 13.40 и в 15.15, 24 июня в 23.20.

Как реставрировали

Всего было отреставрировано около 670 тысяч кадров – это почти восемь часов изображения и звука. Работы продолжались восемь месяцев. Процесс реставрации состоял из нескольких технологических этапов – ультразвуковая чистка пленки, оцифровка, цветокоррекция, работы по реставрации звука.

Исходные материалы для работы находились в не самом лучшем состоянии: особо остро стояла проблема так называемого «цветового дыхания». Также оставались стандартные для старых картин проблемы – многорядные царапины, искажения геометрии кадра, сколы, пятна.

Некоторые работы проводились в автоматическом режиме, но большая часть реставрации выполнялась специалистами вручную.