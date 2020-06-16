Плазму крови с антителами к коронавирусу перелили в Новосибирске

Новосибирский центр крови поставил в инфекционную больницу первую партию плазмы с антителами к коронавирусу, сообщила пресс-служба правительства региона. Этот новый метод лечения COVID-19 опробовали в Москве и Красноярске.

Центр крови начал тестировать доноров на антитела к коронавирусу 22 мая, а в конце прошлой недели передал первые 10 доз плазмы в инфекционную больницу.

«Мы смотрим не просто наличие антител класса G. Мы выбираем сыворотки с высоким титром. Сегодня мы это делаем единственные в России. Для клинического применения отбираются образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител», — процитировала пресс-служба главного врача центра крови Юлию Моор.

Она отметила, что доноры — это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. Скорее всего, это те, кто перенес инфекцию бессимптомно. Таких пока около 30 человек.

Первое переливание плазмы прошло в штатном режиме. Одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату, но пока говорить об эффективности метода рано, сказала главный врач инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова.

Метод введения гипериммунной плазмы опробовали в московских клиниках и в Красноярске. Он может спасти жизнь пациенту с тяжелым течением заболевания — обширным поражением легких и дыхательной недостаточностью.