Все клубы КХЛ намерены участвовать в новом сезоне

Все клубы Континентальной хоккейной лиги подали документы для участия в следующем сезоне, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

По словам президента лиги, сейчас ведется работа по составлению календаря, она задерживается, так как еще не утвержден международный календарь на сезон 2020-2021 годов и нет точной информации о возобновлении воздушного сообщения между странами.

«Если по российским командам у нас есть определённое понимание, когда и в каких регионах начнётся постепенное снятие ограничений, то по всем иностранным клубам такой ясности нет», — отметил Морозов, добавив, что самый серьезный вопрос — с командой «Куньлунь Ред Стар» из Китая.

КХЛ планирует начать сезон 2 сентября. «Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется», — сказал президент.