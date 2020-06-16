Все клубы КХЛ намерены участвовать в новом сезоне

Все клубы Континентальной хоккейной лиги подали документы для участия в следующем сезоне, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
По словам президента лиги, сейчас ведется работа по составлению календаря, она задерживается, так как еще не утвержден международный календарь на сезон 2020-2021 годов и нет точной информации о возобновлении воздушного сообщения между странами.
«Если по российским командам у нас есть определённое понимание, когда и в каких регионах начнётся постепенное снятие ограничений, то по всем иностранным клубам такой ясности нет», — отметил Морозов, добавив, что самый серьезный вопрос — с командой «Куньлунь Ред Стар» из Китая.
КХЛ планирует начать сезон 2 сентября. «Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется», — сказал президент.
UynachalnicaВот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!
Иркут 69Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....
Alvarius7Конституцию переписал, статейку про войну нацарапал, а там и за мемуары примется)
Иркут 69Почему нет... история уже знавала прецеденты. 😀ВИ Ленин - "Апрельские тезисы" ИВ Сталин - "Краткий курс...
xarakireВ этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями, и пожизненное сенаторство...