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Все клубы КХЛ намерены участвовать в новом сезоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Все клубы Континентальной хоккейной лиги подали документы для участия в следующем сезоне, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

По словам президента лиги, сейчас ведется работа по составлению календаря, она задерживается, так как еще не утвержден международный календарь на сезон 2020-2021 годов и нет точной информации о возобновлении воздушного сообщения между странами.

«Если по российским командам у нас есть определённое понимание, когда и в каких регионах начнётся постепенное снятие ограничений, то по всем иностранным клубам такой ясности нет», — отметил Морозов, добавив, что самый серьезный вопрос — с командой «Куньлунь Ред Стар» из Китая.

КХЛ планирует начать сезон 2 сентября. «Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется», — сказал президент.

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Uynachalnica

Вот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!

Иркут 69

Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....

Alvarius7

Конституцию переписал, статейку про войну нацарапал, а там и за мемуары примется)

Иркут 69

Почему нет... история уже знавала прецеденты. 😀ВИ Ленин - "Апрельские тезисы" ИВ Сталин - "Краткий курс...

xarakire

В этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями, и пожизненное сенаторство...