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Четыре человека утонули в Забайкалье при спасении подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Отдыхавшая с родственниками девочка во время купания начала тонуть, ее бросились спасать взрослые. В итоге ребенка спасли, но четыре человека утонули, сообщает СУ СК РФ по Забайкалью.

По данным следствия, 15-летняя девочка отдыхала на берегу реки Онон с родственниками. Во время купания она попала в водоворот и начала тонуть. Взрослые бросились на помощь, к ним присоединились трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку.

«В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули», — говорится в сообщении.

Тела трех мужчин найдены и отправлены на экспертизу, ведутся поиски тела женщины. Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!

Иркут 69

Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....

Alvarius7

Конституцию переписал, статейку про войну нацарапал, а там и за мемуары примется)

Иркут 69

Почему нет... история уже знавала прецеденты. 😀ВИ Ленин - "Апрельские тезисы" ИВ Сталин - "Краткий курс...

xarakire

В этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями, и пожизненное сенаторство...