Четыре человека утонули в Забайкалье при спасении подростка

Отдыхавшая с родственниками девочка во время купания начала тонуть, ее бросились спасать взрослые. В итоге ребенка спасли, но четыре человека утонули, сообщает СУ СК РФ по Забайкалью.

По данным следствия, 15-летняя девочка отдыхала на берегу реки Онон с родственниками. Во время купания она попала в водоворот и начала тонуть. Взрослые бросились на помощь, к ним присоединились трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку.

«В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули», — говорится в сообщении.

Тела трех мужчин найдены и отправлены на экспертизу, ведутся поиски тела женщины. Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.