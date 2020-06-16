Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

Женщина избила в лифте в Красноярске маленькую девочку, этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Руки распустила бабушка ребенка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В социальных сетях распространилось видео с камеры в доме № 18Д на улице Вильского, на котором видно, как женщина затащила девочку примерно трех лет в лифт и несколько раз ударила по голове.

Личность женщины оперативно установили, ей 53 года. Девочка приходится ей внучкой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Максимальное наказание — два года лишения свободы.