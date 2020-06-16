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Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина избила в лифте в Красноярске маленькую девочку, этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Руки распустила бабушка ребенка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В социальных сетях распространилось видео с камеры в доме № 18Д на улице Вильского, на котором видно, как женщина затащила девочку примерно трех лет в лифт и несколько раз ударила по голове.

Личность женщины оперативно установили, ей 53 года. Девочка приходится ей внучкой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

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Uynachalnica

Вот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!

Иркут 69

Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....

Alvarius7

Конституцию переписал, статейку про войну нацарапал, а там и за мемуары примется)

Иркут 69

Почему нет... история уже знавала прецеденты. 😀ВИ Ленин - "Апрельские тезисы" ИВ Сталин - "Краткий курс...

xarakire

В этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями, и пожизненное сенаторство...