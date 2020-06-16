WhatsApp запустил сервис электронных платежей

Facebook приступил в понедельник к запуску сервиса электронных платежей на платформе принадлежащего ей мессенджера WhatsApp, сообщил основатель и глава социальной сети Марк Цукерберг.

Первыми оценить новые возможности приложения смогут пользователи из Бразилии. «Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станет столь же простым, как обмен фотографиями. Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp», — приводит ТАСС заявление Цукерберга.

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Реализация новой опции будет осуществляться на основе анонсированной в ноябре прошлого года системы онлайн-платежей Facebook Pay.

По словам главы Facebook, с бразильской стороны партнерами его компании выступают крупнейший госбанк Banco do Brasil, а также коммерческий банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.