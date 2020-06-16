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СУ-27 подняли на перехват американских бомбардировщиков. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
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Фото: RAF / OGL v1.0

Дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали над нейтральными водами стратегические бомбардировщики В-52H и иностранные самолеты-разведчики, сообщила РИА Новости в военном ведомстве России.

Российские Су-27 отправились на перехват. В Минобороны отметили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Также уточняется, что российскую границу американские самолеты не нарушили.

Воздушные суда стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учений «Балтопс-2020».


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Uynachalnica

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Иркут 69

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Alvarius7

Конституцию переписал, статейку про войну нацарапал, а там и за мемуары примется)

Иркут 69

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xarakire

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