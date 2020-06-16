СУ-27 подняли на перехват американских бомбардировщиков. ВИДЕО

Дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали над нейтральными водами стратегические бомбардировщики В-52H и иностранные самолеты-разведчики, сообщила РИА Новости в военном ведомстве России.

Российские Су-27 отправились на перехват. В Минобороны отметили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Также уточняется, что российскую границу американские самолеты не нарушили.

Воздушные суда стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учений «Балтопс-2020».