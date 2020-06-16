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Определилась дата проведения Евровидения-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: M&M Production

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая, в конкурсе смогут принять участие все представители стран, которые были заявлены на шоу в 2020 году, сообщил Европейский вещательный союз.

«Два полуфинала состоятся 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал — 22 мая 2021 года», — говорится в сообщении ЕВС.

Евровидение-2020 отменили из-за пандемии коронавируса, вместо конкурса ЕВС организовал концертное шоу «Европа зажигает огни», куда включила музыкальные номера всех участников.

В 2021 году в Евровидении смогут принять участие все заявленные ранее кандидаты, но с новой песней. Представлять Россию на конкурсе должна была группа Little Big с песней «Uno», но пока не известно, поедут ли музыканты в Роттердам в следующем году. 



Тема: Евровидение-2020
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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!

Иркут 69

Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....

Alvarius7

Конституцию переписал, статейку про войну нацарапал, а там и за мемуары примется)

Иркут 69

Почему нет... история уже знавала прецеденты. 😀ВИ Ленин - "Апрельские тезисы" ИВ Сталин - "Краткий курс...

xarakire

В этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями, и пожизненное сенаторство...