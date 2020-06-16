Определилась дата проведения Евровидения-2021

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая, в конкурсе смогут принять участие все представители стран, которые были заявлены на шоу в 2020 году, сообщил Европейский вещательный союз.

«Два полуфинала состоятся 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал — 22 мая 2021 года», — говорится в сообщении ЕВС.

Евровидение-2020 отменили из-за пандемии коронавируса, вместо конкурса ЕВС организовал концертное шоу «Европа зажигает огни», куда включила музыкальные номера всех участников.

В 2021 году в Евровидении смогут принять участие все заявленные ранее кандидаты, но с новой песней. Представлять Россию на конкурсе должна была группа Little Big с песней «Uno», но пока не известно, поедут ли музыканты в Роттердам в следующем году.