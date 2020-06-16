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Американского шпиона предложили обменять на Бута или Ярошенко

Источник:
РБК
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Фото: U.S. Government

Адвокат американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, допустил возможность обмена последнего на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих сроки в США.

«Вопрос об обмене [Бута или Ярошенко] на Уилана обсуждается. <...> Пол хочет обжаловать, и мы сделаем это», — приводит РБК слова адвоката Владимира Жеребенкова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для возможного обмена Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко, есть межгосударственные механизмы, если «есть соответствующее стремление, желание». «Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие», — отметила она.

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Пола Уилана задержали в декабре 2018 года во время «проведения шпионской акции», ему предъявили обвинения в шпионаже. Сам Уилан отрицал вину, а его защита просила ФСБ прекратить дело из-за недостатка доказательств. 15 июня текущего года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Виктора Бута в США приговорили на 20 лет за контрабанду наркотиков, а Константина Ярошенко американский суд признал виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC и назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы.



   
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