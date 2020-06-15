Налоговая служба возобновила прием граждан

Федеральная налоговая служба открыла налоговые инспекции для личного приема граждан по предварительной записи с 15 июня, сообщается на сайте ведомства.

В связи с эпидемиологической обстановкой обратиться в налоговую службу пока можно по предварительной записи. Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый контакт-центр ФНС.

При посещении налоговой инспекции для граждан обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

Ранее налоговая служба запустила сервис, где россияне могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам в связи с пандемией.