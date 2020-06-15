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Таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель такси днем в понедельник открыл огонь по сотрудникам ГИБДД в центре Москвы, стрельба началась в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки

Мужчина выскочил из машины и выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому — в ногу. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии. Предположительно, стрелок сделал около десяти выстрелов в сторону правоохранителей.

Инспектор смог воспользоваться табельным оружием, несмотря на ранение. Нападавший был ранен, его удалось задержать. На месте происшествия находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии, туда выехал глава московского СК Андрей Стрижов.

По предварительным данным, стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его личность устанавливается.

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