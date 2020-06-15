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Xiaomi придумала «плиточный» интерфейс для смартфонов

Источник:
gadgetsay.com
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi запатентовала оригинальный «плиточный» дизайн интерфейса для смартфонов, который больше напоминает операционную систему Windows, чем традиционные для мобильных аппаратов оболочки на основе Android.

Описание интерфейса нашли в базе данных управления интеллектуальной собственности Китая. Эксперты предполагают, что речь может идти об оболочке для будущей флагманской модели компании Mi Mix 4.

Новый пользовательский интерфейс напоминает «плитки» операционной системы Windows. Например, в верхней части экрана отображается музыкальный проигрыватель, далее следует панель напоминаний, затем календарь и другие виджеты.

Положение и размер плиток можно настраивать в зависимости от своих предпочтений. По задумке разработчиков, такой подход упростит процесс взаимодействия пользователя с мобильным устройством, оснащенным большим дисплеем.

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