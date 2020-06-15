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«Яндекс» запустил сервис видеоконференций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

«Яндекс» запустил сервис видеоконференций под названием «Яндекс.Телемост», об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый сервис позволяет организовать видеовстречу или присоединиться к уже созданной по ссылке. Чтобы пользоваться «Телемостом», не надо скачивать дополнительных приложений. Сервис доступен в браузерах «Яндекс» и Google, в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».

На данный момент в одной конференции могут одновременно быть 35 человек, время встречи не ограничено. «Яндекс.Телемост» доступен по прямой ссылке telemost.yandex.ru. В первой версии сервиса уже работают все необходимые функции.

В перспективе сервис планируется добавить в другие продукты компании. Кроме этого, его поддержка может появиться в сторонних браузерах.

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