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Подсчитаны доходы актера Ефремова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Актер Михаил Ефремов получал около трех миллионов рублей в месяц, его гонорар за моноспектакль варьировался от одного до полутора миллионов рублей.

Одновременно Ефремов получал деньги в театре «Современник», где был приглашенным актером. Там ему платили за отработанные постановки, пишет «Комсомольская правда». Несколько раз в месяц артист получал приглашения на закрытые выступления.

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За выход на сцену в антрепризных постановках артист получал от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, Ефремов снимался в кино, средняя цена съемочного дня составляла около двух тысяч долларов.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови.

Артист записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также предложил компенсацию. Адвокат, представляющий интересы родных погибшего курьера, заявил, что родственники отказались от денег и намерены добиваться справедливого суда.

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