НАВЕРХ

Полиция высказалась по поводу невозбуждения дел по убитой девочке

Источник:
Sibnet.ru
298 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские провели все необходимые процессуальные действия по факту обращений в органы внутренних дел со стороны матери погибшей девочки из поселка Нижняя Коя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Школьница 12 лет была изнасилована и убита в конце мая, ее тело нашли в заброшенном пожарном резервуаре. Задержаны трое подозреваемых. По словам матери девочки, год назад ее дочь уже насиловали, а в феврале угрожали убить, но правоохранительные органы не стали расследовать эти случаи. Прокуратура региона в понедельник сообщила, что после проверки отказы в возбуждении дел по данным заявлениям были отменены.

По данным полиции, в конце 2019 года заявление по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки было принято сотрудниками полиции в установленном порядке, зарегистрировано и направлено по подследственности в следственный отдел Шушенского района ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении данного правонарушения, был поставлен на профилактический учет органов внутренних дел.

Кроме этого, в феврале от женщины поступило заявление по факту угрозы убийством ей и ее дочери со стороны 15-летнего местного жителя. Однако в ходе проверки данный факт не нашел своего подтверждения. Было отказано в возбуждении уголовного дела. Данное решение утверждено прокуратурой Шушенского района. В настоящее время указанное решение прокуратурой отменено и направлено в полицию для проведения дополнительной проверки.

Каких-либо сообщений от гражданки о группе подростков, якобы домогающихся малолетних девочек, в органы внутренних дел не поступало.

Еще по теме
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
Водитель-бутлегер в Красноярском крае попался с 4 тыс. бутылок
Новый подозреваемый появился в деле об убийстве 12-летней девочки
Молодежь в Забайкалье устроила пьяную поножовщину
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин написал статью о Второй мировой войне
•
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии
•
Банки задумались над введением платы за ряд услуг
•
Внесен законопроект о запрете блокировки Telegram во время ЧС
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Полиция высказалась по поводу невозбуждения дел по убитой девочке
Сибирь 15.06.2020 18:32
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
Сибирь 15.06.2020 17:34
Вход только по электронным билетам введут в Новосибирском зоопарке
Сибирь 15.06.2020 16:41
Врачи в образе героев появились на граффити в Омске
Сибирь 15.06.2020 16:19
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
6148
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4445
Аномальный холод взял курс на Сибирь
3668
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
2917
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин написал статью о Второй мировой войне
•
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии
•
Банки задумались над введением платы за ряд услуг
•
Внесен законопроект о запрете блокировки Telegram во время ЧС
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Grossmeister38rus

Главная поправка- это обнуление

Uynachalnica

Сказок не надо рассказывать! Все твердят, что на основные права граждан, изложенные в 1 и 2 частях, никто...

Wolf Hound

З/п у депутатов должна составлять размеру МРОТ,а не 500к. Хочешь заработать больше,иди работать на завод,шахту...

xarakire

Всё, конечно, хорошо, но почему цифры берутся с потолка? Почему минималка для работающих граждан 30 тыров...

Uynachalnica

Никакого там перехода не предвидется, кроме сосредоточения еще большей власти в руках ввп. И заодно тылы...