Полиция высказалась по поводу невозбуждения дел по убитой девочке

Полицейские провели все необходимые процессуальные действия по факту обращений в органы внутренних дел со стороны матери погибшей девочки из поселка Нижняя Коя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Школьница 12 лет была изнасилована и убита в конце мая, ее тело нашли в заброшенном пожарном резервуаре. Задержаны трое подозреваемых. По словам матери девочки, год назад ее дочь уже насиловали, а в феврале угрожали убить, но правоохранительные органы не стали расследовать эти случаи. Прокуратура региона в понедельник сообщила, что после проверки отказы в возбуждении дел по данным заявлениям были отменены.

По данным полиции, в конце 2019 года заявление по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки было принято сотрудниками полиции в установленном порядке, зарегистрировано и направлено по подследственности в следственный отдел Шушенского района ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении данного правонарушения, был поставлен на профилактический учет органов внутренних дел.

Кроме этого, в феврале от женщины поступило заявление по факту угрозы убийством ей и ее дочери со стороны 15-летнего местного жителя. Однако в ходе проверки данный факт не нашел своего подтверждения. Было отказано в возбуждении уголовного дела. Данное решение утверждено прокуратурой Шушенского района. В настоящее время указанное решение прокуратурой отменено и направлено в полицию для проведения дополнительной проверки.

Каких-либо сообщений от гражданки о группе подростков, якобы домогающихся малолетних девочек, в органы внутренних дел не поступало.