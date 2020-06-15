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Внесен законопроект о запрете блокировки Telegram во время ЧС

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся «официальными сервисами» распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности.

«Законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или ЧС осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», — приводит ТАСС текст пояснительной записки к законопроекту.

Справороссы указывают, что Минкомсвязь и оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в Сети», а также информируют граждан о распространении коронавирусной инфекции.

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«Используя мессенджер Telegram, государственные органы держат в курсе последних событий и оповещают жителей России о мерах, предпринимаемых государством для успешной борьбы с пандемией. Таким образом, указанный сервис выполняет важную социальную функцию», — считают разработчики документа.

Ранее Минкомсвязь не поддержала законопроект. Решение суда о блокировке мессенджера не может меняться под влиянием российских властей, заявлял замглавы ведомства Алексей Волин.



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