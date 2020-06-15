Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции

Семья девочки, изнасилованной и убитой в красноярском поселке Нижняя Коя, дважды обращалась в полицию: школьница говорила, что над ней надругались, а потом угрожали, однако дела не возбуждали, сообщила прокуратура региона в понедельник.

12-летняя девочка пропала в конце мая, через несколько дней ее тело нашли в заброшенном пожарном резервуаре. В ее изнасиловании и убийстве подозревают трех местных жителей — 14, 19 и 25 лет.

По данным прокуратуры, в июне 2019 школьница заявляла в полицию об изнасиловании, а в феврале — об угрозах убийством. Но уголовные дела не были возбуждены и не расследовались.

По итогам проверки постановления об отказе в возбуждении дел по данным заявлениям были отменены. Также внесены представления в отношении начальника райотдела полиции «Шушенский» и начальника районного управления образования.

Также выяснилось, что с подростками, подозреваемыми в преступлении, органы по делам несовершеннолетних не вели никакой работы для профилактики правонарушений.

Официальный комментарий полиции об этих случаях