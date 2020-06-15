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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом и снятия всех ограничений, введенных из-за него, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тысячи рублей в месяц, следует из опроса, проведенного сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тысяч рублей, приводит РБК результаты исследования.

Размер желаемой зарплаты различается в зависимости от региона. Респонденты в Москве, в частности, назвали идеальной зарплату 82 тысячу рублей, а в Санкт-Петербурге — 72 тысячи руб.

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Разной желаемая зарплата оказалась также для мужчин и для женщин. В среднем по стране первые хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей, а вторые — 61 тысячу руб. Жители Москвы назвали большие суммы: так, мужчины в среднем указывали желаемый заработок 94 тысячи рублей, а женщины — 71 тысячу рублей.

Зарплату более 100 тысяч руб. при этом хотел бы получать каждый пятый опрошенный россиянин (21%). Доход от 30 тысяч до 50 тысяч руб. устроил бы 27% респондентов, а идеальной зарплату от 50 тысяч до 70 тысяч рублей назвали 29%.



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