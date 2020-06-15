Ростелеком запустил в Сибири сервис юридических онлайн-консультаций

Ростелеком запустил на территории Сибири новый сервис с доступом к юридическим онлайн-консультациям. Услуга «Ростелеком. Юрист» позволяет в любое время дистанционно запрашивать информацию по правовым вопросам, в том числе получать советы по правилам оформления документов или срокам получения социальных льгот.

«Постепенно все больше услуг переходят в онлайн, и юридическая сфера — не исключение. Это очень удобно, потому что далеко не всегда требуется очная встреча со специалистом. Например, вопросы по правильному расчету транспортного налога, по взысканию алиментов или вступлению в наследство можно уточнить дистанционно. Кроме того, удаленно легко заказать и экспертизу документов для получения социальных льгот: заранее отправить копии оригиналов юристу и получить развернутый ответ в нужные сроки», — сказал замдиректора филиала «Сибирь» Ростелекома Александр Бойкиня.

Консультации оказывает «Национальная юридическая служба "Амулекс"», более 10 лет предоставляющая дистанционные юридические услуги физическим лицам и компаниям в сегменте малого и среднего бизнеса в России.

Пользователи сервиса могут составить «Дорожную карту» — план действий для сбора и подачи документов в государственные органы, включая адреса, телефоны и график работы всех структур, в которые необходимо обратиться. Специалисты также помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг, а при необходимости проверят обоснованность и соответствие нормам действующего законодательства РФ отказа в предоставлении льгот.

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Подключение новой услуги по тарифу «Личный адвокат» доступно абонентам, у которых есть домашний телефон от «Ростелекома», а также тем, кто пользуется домашним интернетом или интерактивным ТВ цифрового провайдера. Сервис можно опробовать во время бесплатного промопериода, который действует с даты подключения по последний день календарного месяца. После этого стоимость услуги составит 100 рублей в месяц.

После активации сервиса получить ответ на интересующий юридический вопрос можно будет устно по телефону горячей линии 8 800 775 03 38 или письменно в личном кабинете на сайте law.rt.ru. Дополнительно клиенту предоставляется доступ к персональному разделу в личном кабинете, с размещенными аудиозаписями устных консультаций и возможностью направлять и получать письменные документы.