Плющенко стал тренером сборной по фигурному катанию

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, сообщается на сайте Министерства спорта РФ.
Фамилия спортсмена появилась в списке из 64 тренеров, которые работают с национальной командой России. Плющенко стал тренером в дисциплине «фигурное катание».
В документе указано, что у спортсмена есть стаж работы три года в спортивных сборных командах России. Он будет тренировать в Центре спортивной подготовки сборных команд России.
Тренером сборной Плющенко стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, обучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», — цитирует Плющенко ТАСС.
38-летний Плющенко является двукратным чемпионом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и семикратным — Европы. Собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл в апреле 2017 года.
Grossmeister38rusГлавная поправка- это обнуление
Wolf HoundЗ/п у депутатов должна составлять размеру МРОТ,а не 500к. Хочешь заработать больше,иди работать на завод,шахту...
UynachalnicaСказок не надо рассказывать! Все твердят, что на основные права граждан, изложенные в 1 и 2 частях, никто...
xarakireВсё, конечно, хорошо, но почему цифры берутся с потолка? Почему минималка для работающих граждан 30 тыров...
UynachalnicaНикакого там перехода не предвидется, кроме сосредоточения еще большей власти в руках ввп. И заодно тылы...