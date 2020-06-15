Плющенко стал тренером сборной по фигурному катанию

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Фамилия спортсмена появилась в списке из 64 тренеров, которые работают с национальной командой России. Плющенко стал тренером в дисциплине «фигурное катание».

В документе указано, что у спортсмена есть стаж работы три года в спортивных сборных командах России. Он будет тренировать в Центре спортивной подготовки сборных команд России.

Тренером сборной Плющенко стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, обучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», — цитирует Плющенко ТАСС.

38-летний Плющенко является двукратным чемпионом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и семикратным — Европы. Собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл в апреле 2017 года.