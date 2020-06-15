Пассажир забыл в поезде мешок с золотом

Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов.

Неизвестный оставил сумку, в которой лежал драгоценный металл, на участке железной дороги, соединяющем кантоны Санкт-Галлен и Люцерн, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Объявление о поиске хозяина опубликовали после того, как его не удалось найти в ходе внутреннего расследования.

Как власти смогут проверить, имеет ли тот или иной человек право на то, чтобы вернуть себе собственность, не уточняется. При этом у забывчивого пассажира есть еще пять лет, чтобы сделать это.