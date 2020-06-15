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Банки задумались над введением платы за ряд услуг

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Банки будут вынуждены взимать деньги с клиентом за ряд услуг, а также могут сократить или отменить программы лояльности, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в правительство.

Плату могут ввести за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру, приводят «Известия» содержание письма.

«В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга. Благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты. Доля безналичного оборота выросла с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м», — заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В марте Банк России ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. ЦБ выразил надежду, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.

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«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты», — говорится в письме. Там указывается, что сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий

Кроме того, в документе отмечается, что кредитным организациям может стать невыгодным обслуживать торговые точки, оборот которых составляет менее 12 миллионов рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. По данным АБР, прием карт в таком случае может подорожать как минимум на 3-5% в год.

В ЦБ изданию сообщили, что ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП, направленное на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса, носит временный характер.



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