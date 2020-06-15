Водитель-бутлегер в Красноярском крае попался с 4 тыс. бутылок

Водитель, перевозивший в тайнике более 4 тысяч бутылок с алкоголем, задержан на трассе «Сибирь», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские остановили грузовик на трассе. Водитель сообщил, что везет модульную компрессорную станцию. Однако при осмотре прицепа транспортного средства оказалось, что двери бокса, где должна находиться станция, являются муляжом, а за ним находится тайник с алкоголем.

В тайнике находилось более 4 тысяч бутылок общим объемом более 20 тысяч литров. В них был налит 94,5% этиловый спирт. По предварительным данным, общая стоимость изъятого превышает 13,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спирта и алкогольной продукции). Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. Перевозивший спиртное отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.