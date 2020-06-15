Лечащие от бесплодия травы зацвели в «Шушенском бору»

Травы боровая матка и грушанка, известные целебными свойствами от женских недугов, зацвели в Нациаональном парке «Шушенский бор», сообщила пресс-служба учреждения.

В парке наблюдается пик цветения боровых растений — ортилии однобокой, более известной как боровая матка, а также грушанки, которой в равнинном участке произрастает сразу пять видов: малая, средняя, круглолистная, копытолистная и зеленоватая.

«Все эти виды являются лекарственными. Их используют как в народной, так и в современной медицине при лечении гинекологических заболеваний, воспалительных процессов малого таза, а также бесплодия у женщин и мужчин, — говорится в сообщении.

Травы не только полезны, но и очень красивы. Формой соцветий и нежным ароматом они напоминают ландыши, за что их часто называют «ложными ландышами». Листья у большинства грушанок совсем не похожи на листья ландышей, зато напоминают листья груши, за что и получили свое название.

За свои лекарственные и декоративные свойства грушанку не обошли вниманием сборщики. В итоге это растение в некоторых субъектах России оказалось на грани исчезновения и было занесено в региональные Красные книги. В национальном парке «Шушенский бор» популяция каждого из видов является стабильной и не вызывает опасений, но ее сбор запрещен.