Пушков высмеял заявление Киева о «наступательной дипломатии»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношениях с Москвой.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что украинские власти навязывают ситуации, в которых первой якобы приходится реагировать России. Такой подход Кулеба назвал «наступательной дипломатией».

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По словам Пушкова, глава МИД «прав только в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно».

«А Донбасс от Украины — все дальше. В этом смысле "наступательная"», — приводит РИА Новости слова Пушкова. Ранее Кулеба заявил, что «минский процесс по урегулированию конфликта не умер, а держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких». Дипломат также добавил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.