Египет откроет три курорта для иностранцев

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля. Для иностранных туристов будут открыты только три самые известные курортные провинции, сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани.

«С 1 июля начнут работать все аэропорты республики. Постепенно будет восстановлено авиасообщение с рядом стран», — цитирует РИА Новости министра гражданской авиации страны Мухаммеда Манара.

Для иностранных туристов будут открыты лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай, в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух, отметил министр туризма.

Страна также решила, что до 31 октября отменит визы для прибывающих на местные курорты туристов. До конца июня в Египте закрыты пляжи и парки, действует комендантский час с 20.00 до 04.00.