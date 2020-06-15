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Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marianagelves / CC BY 1.0

Певица и актриса Наталья Орейро подала документы на оформление российского гражданства, сейчас бумаги находятся на рассмотрении.

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — рассказала Орейро в интервьюТАСС.

Разговоры о российском гражданстве Натальи Орейро начались с шутки. Актриса посетила программу «Вечерний Ургант», где ведущий сказал ей, что она самая русская среди иностранок. Тогда Орейро пошутила, что Путину следовало бы дать ей гражданство.

«На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие», — сказала Орейро в интервью.


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