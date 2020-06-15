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Сериал «По законам военного времени 3» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Третий сезон сериала «По законам военного времени» с Екатериной Климовой стартует на Первом канале в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет детектива разворачивается в 1944 году. Одесса, освобожденная от немецко-румынской оккупации, начинает жить мирной жизнью. Однако по сведениям военной разведки в городе продолжает действовать агентурная сеть Абвера, из числа завербованного местного населения и прибывших профессионально обученных диверсантов.

В Москве формируется специальная оперативная группа из следователей СМЕРШа и военной прокуратуры, которая направляется в Одессу для усиления местных органов власти и милиции. В состав спецподразделения, руководимого капитаном СМЕРШа Виктором Звягиновым, входят следователи военной прокуратуры Светлана Елагина и Иван Рокотов, потерявшие друг друга во время отступления из Харькова в 1941 году и вновь встретившиеся после долгой разлуки.

В ролях: Екатерина Климова (Елагина), Евгений Воловенко (Рокотов), Александр Панкратов-Чёрный (Федоренко), Дмитрий Сутырин (Звягинов), Юрий Ваксман (Бланк), Сергей Бачурский (Крепкий), Анатолий Гущин (Михаил), Иван Шибанов (Тихонович), Максим Литовченко (Авдеев), Денис Константинов (Одинцов), Ксения Щербакова (Зимина), Дмитрий Кравченко (Степанов), Иван Шмаков (Сан Саныч), Анна Глаубэ (София).

Сериал «По законам военного времени 3» стартует на Первом канале 15 июня в 21.30.
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