Турист сорвался с водопада в Хакасии

Житель Красноярска, приехавший на Ивановские озера в Хакасии, сорвался с высоты после купания в водопаде и скончался, сообщило СУ СК РФ по региону в понедельник.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в минувшую субботу. 50-летний мужчина искупался под водопадом на Ивановских озерах, при выходе оступился и упал вниз с высоты 15 метров.

От полученных повреждений турист скончался на месте происшествия. Для извлечения тела погибшего были задействованы сотрудники МЧС и спецтехника.

Следователи проводятся процессуальную проверку.