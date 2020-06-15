Актер Мерзликин прогулялся по улице его имени в Барнауле

Актер Андрей Мерзликин с супругой приехал в Алтайский край и в Барнауле прогулялся по улице своего имени.

Фото под табличкой с названием улицы Мерзликина он опубликовал на своей странице в Instagram. Здесь же опубликованы снимки из села Сростки, где когда-то жил советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель Василий Шукшин.

«Барнаул. Покидая Алтайский край, говорим спасибо и до встречи!» – написал Мерзликин. Отвечая на вопросы подписчиков, он рассказал, что любит Барнаул и часто бывал здесь по работе, а в этот раз приехал с частным визитом.