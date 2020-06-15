Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье

Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

За последнюю неделю большинство случаев заболевания COVID-19 в Забайкалье пришлось на семь районов: Читинский, Шилкинский, Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Чернышевский, Каларский.

«Средний уровень охвата тестирования остается высоким. Высокий уровень заболевших среди детей до года и людей в возрасте 30-64 лет. Коэффициент распространения за последний день составил 1,15. В динамике заболеваемости за последнюю неделю в Чите отмечено снижение на 18,4%», — приводятся в сообщения слова главного санитарного врача Забайкалья Светланы Лапы.

По данным на 15 июня, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 2174. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений — 1130 человек, всего зафиксировано 40 летальных исходов.