Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса

Размер упущенной прибыли ТРЦ «Аура» по итогам трех месяцев ограниченного режима работы может превысить 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба торгового центра.

По данным ТРЦ, выручка не превышает 8% от докризисного уровня. Размер упущенной прибыли по итогам апреля и мая составил 197 миллионов рублей, а по итогам июня ТРЦ ожидает потери до 300 миллионов рублей.

«Убытки несут и управляющая компания ТРЦ, и арендаторы, а также поставщики арендаторов, логистические компании, которые доставляли товар, производители товаров, клининг, охрана, эксплуатационная компания, строительные подрядчики и многие другие», — прокомментировал исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгений Головчан.

По его словам, если ограничения не будут сняты в ближайшее время, «мы рискуем схлопыванием бизнеса, сокращением рабочих мест». В настоящее время арендаторы ТРЦ «Аура» обеспечивают более 2 тысяч рабочих мест.

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области в конце марта и продлен до 30 июня. Согласно постановлению, в регионе торговые центры работают в ограниченном режиме — закрыты все магазины, за исключением аптек и точек, торгующих непродовольственными товарами первой необходимости, входящими в утвержденные федеральные и региональные перечни.