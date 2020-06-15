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Концерт Боба Марли «Live at the Rainbow» в HD выложили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Знаменитый концерт Боба Марли «Live at the Rainbow» («Жить на радуге»), исполненный в июле 1977 года, появился на YouTube в улучшенном до HD качестве.

Выступление с концертом «Live at the Rainbow» проходило в рамках тура Exodus. В описании видео, размещенного на YouTube, прикреплена ссылка, где можно пожертвовать деньги на поддержку музыкантов, пострадавших от коронавируса.

Именно во время этого тура у Марли была обнаружена злокачественная меланома на большом пальце ноги, которая появилась после травмы во время игры в футбол. Музыкант отказался от ампутации, мотивируя это боязнью потерять возможность играть в футбол и потерять пластику на сцене. В мае 1981 года он скончался в больнице.

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