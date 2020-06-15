Самолет S7 столкнулся с другим бортом в Пулково

Два Airbus 320, принадлежащих S7 Airlines и «Уральским авиалиниям», столкнулись в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. На борту S7 находилось 44 пассажира, на лайнере «Уральских авиалиний» — 50 человек.

Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

Один из пассажиров рассказал телеканалу «360», что почувствовал резкое торможение. Инцидент произошел перед поворотом на взлетную полосу. По его словам, не произошло ничего особенного, все были спокойны и ждали, когда их заберут.