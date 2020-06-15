Эксперт рассказал об угрозах подключения к общественному Wi-Fi

Любой Wi-Fi, за исключением корпоративных сетей, может представлять опасность, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«На роутер, который распределяет Wi-Fi, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы», — приводит «Прайм» слова эксперта.

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Роутер Wi-Fi может вызвать определенный контент в гаджете. К примеру, страницу входа в интернет через публичную сеть можно заменить на страницу Госуслуг или любого другого сайта. Когда пользователь начет пытаться зайти в личный кабинет, вводить логин и пароль, он потеряет доступ к личному кабинету. Затем хакеры смогут получить почти любую информацию о человеке: где он находится, сколько у него денег, его перемещение.

«Понять, что ты стал жертвой злоумышленников, достаточно сложно, потому что задача хакеров №1 — сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры. Это значит, что все хакерские атаки, о которых мы узнаем из СМИ, как правило, потерпели неудачу. Понять, что вас взломали, можно уже тогда, когда твои данные где-то используются», — сообщил Щельцин.