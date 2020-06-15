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Перечислены места с высоким риском заражения коронавирусом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры, говорится в исследовании американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

При этом риск заразиться вирусом, подцепив его с поверхности или на свежем воздухе, оценивается как очень низкий, приводит РИА Новости исследование центра.

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Также эксперты пришли к выводу, что для заражения необходимо попадание в организм тысячи вирусных частиц. Ученые проанализировали, что при дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда переносчик кашляет или чихает — 200 миллионов частиц. При этом в плохо проветриваемом помещении вирус может оставаться активным на протяжении нескольких часов.

В связи с этим специалисты пришли к выводу, что наиболее высок риск заразиться на спортивных аренах или концертах, в кинотеатре, на работе и в школе, заведениях общепита и других закрытых помещениях с большими скоплениями людей.



Тема: Распространение коронавируса
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