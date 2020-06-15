Разъяснены рекомендации о заселении в гостиницы неженатых пар

Членам семей при заселении в гостиницу не нужно будет доказывать родство, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора. Отели не вправе проверять семейный статус гостей, в Российской гостиничной ассоциации.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям гостиничной сферы по заселению постояльцев. В документе сказано, что размещение гостей в номере должно быть «преимущественно одноместное или семейное». Позже в СМИ был опубликован комментарий ведомства о том, что «бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы».

«Ответ касался именно гостиниц, что это рекомендуемая для них норма — не заселять людей, не контактирующих тесно, в один номер. А членам семьи доказывать ничего не нужно», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там отметили, что, если отели будут избегать заселения людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, это поможет избежать дополнительных рисков инфицирования коронавирусом.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сказал, что гостиницы не вправе проверять у постояльцев семейный статус. Также он обратил внимание на то, что в формулировке Роспотребнадзора говорится о «преимущественно одноместном или семейном размещении».

«Слово "преимущественно" означает, что отклонения какие-либо могут быть, потому что есть пары, которые считаются семьей и живут долгое время в гражданском браке», — пояснил Ламшин.

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Он также сказал, что в конце апреля выходили аналогичные рекомендации в отношении санаторно-курортных предприятий, а через месяц их смягчили. «После множественных обращений в Ростуризм и Роспотребнадзор вышло письмо Минэкономразвития, которое подтвердило статус рекомендаций — они не обязательны к выполнению. Там же они написали, что не должно быть проверок выполнений этих рекомендаций, поскольку это всего лишь рекомендации», — уточнил Ламшин.

Рекомендации Роспотребнадзора были опубликованы 1 июня. Помимо заселения, в них также указывается необходимость измерять температуру постояльцев при заезде и в течение всего времени проживания ежедневно. Также при выявлении заболевания гостя необходимо изолировать и сообщить врачам.