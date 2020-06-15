Россия «приятно удивит» обладателей гипероружия

Россия получит эффективные средства борьбы с гиперзвуковым оружием, как только другие страны его создадут, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.

Президент пояснил, что на сегодня гиперзвуковые ракеты никто не может сбить из-за их чрезвычайно высоких скоростей, и в этом и заключается «уникальность нашего сегодняшнего положения».

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«Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — подчеркнул он.

Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В частности, глава государства рассказал про ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», а также ракету «Кинжал».

Пентагон в начале 2020 года заявил о планах начать испытания гиперзвукового оружия в 2020 году. В середине мая президент США Дональд Трамп сообщил о разработке ракеты, которая будет в 17 раз быстрее ныне существующих.