Фильм дня: «Тренер»

Российский фильм «Тренер» с Данилой Козловским в качестве режиссера и исполнителя главной роли показал коммерческий успех еще на этапе создания проекта — до проката он был продан 20 странам.

Россия, 2018 год, режиссер Данила Козловский, 12+

В ролях: Данила Козловский, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева

В центре сюжета своенравный футболист национальной сборной Юрий Столешников. Он оплошал перед командой и страной — в самый ответственный момент не забил пенальти. Досадную ошибку не простил тренерский штаб и талантливого парня выгнали из сборной. Чтобы вернуться в спорт, Столешников начинает тренировать маленькую провинциальную футбольную команду, в которую никто не верит.

На роли в картине пробовались около 3 тысяч профессиональных футболистов, из которых создатели проекта отобрали 200 человек. В их число вошли Алан Гатагов и Дмитрий Сычёв. Сычёв даже сравнил Козловского с Гусом Хиддинком, который, сочетая требовательность и демократичность, сумел привести сборную к бронзовым медалям Евро-2008.

18 июня 2008 года сборная России по футболу впервые вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.

Одним из консультантов «Тренера» стал бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, а сам Козловский на протяжении двух месяцев тренировался вместе с командой из актеров и спортсменов, соблюдая жёсткий спортивный режим.

«Слуцкий научил меня хорошему. Я с ним разговаривал о психологических моментах. Кроме того, я наблюдал за Конте, Гвардиолой, Моуринью. Из отечественных тренеров прототипами для меня были Аленичев и Карпин, потому что в какой-то степени они повторяли судьбу моего героя», — рассказывал о работе над ролью Козловский в программе «Вечерний Ургант».

Фильм понравился зрителям, что подтвердилось коммерческим успехом картины. Создатели прогнозировали сборы в 680 миллионов рублей, а собрали 820,5 миллиона. Более того, картина еще на этапе создания была продана двум десяткам стран. За рубежом прокат ленты принес 13 миллионов долларов.