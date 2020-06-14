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Ученые объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Снижения смертности в апреле 2020 года в России имеет несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.

Росстат опубликовал статистику смертности за январь-апрель 2020 года. По данным ведомства, смертность в этот период упала на 2,9% по сравнению с показателями прошлого года. Так, в апреле 2019-го умерли 153,8 тысячи человек, а в апреле 2020-го — 149,4 тысячи. В апреле скончались 2712 человек с COVID-19.

Как отмечает Дарда, из-за ограничительных мер почти вдвое сократилось количество ДТП, с 11 037 случаев в апреле 2019 года до 6250 случаев в апреле 2020-го. «Вследствие этого наблюдается и сокращение количества погибших в ДТП с 1001 человека до 768 человек», — приводит РБК ее слова.. За первые четыре месяца года снизилось и число убийств и покушений на них — на 3,8%.

На снижение смертности, по словам Дарды, повлиял и тот факт, что в России удалось сохранить относительно низкий уровень летальности от COVID-19 по сравнению с другими странами — 11 человек на каждую тысячу заболевших. Она привела в пример другие страны: в Германии этот показатель составил 46 человек, в США — 59, в Бельгии — 163.

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По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, любые внешние изменения могут привести к значительным колебаниям статистики смертности. В начале 2020 года такими изменениями стали введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Они привели к улучшению статистики по основным причинам смертей в России.

«Немного, но улучшилась статистика по смертности систем кровообращения. В январе 2020 года по этой причине скончалось на 7922 человека меньше, чем в январе 2019 года, новообразований — минус 1803 человека соответственно», — пояснила Лебединская.

Она также отметила, что сокращение на 43,4% количества автоаварий привело к снижению смертей в них на 23,3%. При этом смертность при ДТП третья в списке причин летальных исходов в стране. «Во многих странах абсолютные показатели смертности также демонстрируют подобную динамику. Высокая смертность компенсируется коррекцией по другим причинам», — резюмировала Лебединская.



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