Чужие зарядки оказались опасны для смартфонов

Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета», — объяснил агентству «Прайм» эксперт.

Также «не родные» зарядки могут представлять опасность совершенно иного рода. Ровно так же, как и общественные wifi-сети, зарядные устройства могут стать шлюзом для доступа хакеров к электронным гаджетам.

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«Через провода таких устройств злоумышленник при желании может получить полный доступ к устройству и впоследствии даже убрать следы своего присутствия. Хакер фактически получает гаджет в свое распоряжение, как будто у него есть к нему пароль», — отмечает Коган.

Пожалуй, самые высокие шансы стать невольной жертвой хакерской атакой у тех, кто любит использовать для подзарядки своих телефонов общественные USB-станции, которые могут незаметно для администраторов этого места подвернуться манипуляциям со стороны злоумышленников.

При этом эксперт отмечает, что не стоит быть параноиком и видеть угрозу в том, чтобы одолжить свою зарядку друзьям, которых вы хорошо знаете, или наоборот попросить зарядное устройство.