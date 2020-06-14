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Эксперт предостерег от роковых ошибок при получении кредита

Источник:
"Прайм"
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Фото: © Sibnet.ru

Человеку, претендующему на получение кредита, не стоит сообщать банку ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам микрофинансовых организаций, посоветовал эксперт «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

«Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заемщик платит кредиты в прошлом. Перед подачей заявки на новый заем стоит узнать кредитную историю в специализированных бюро (один раз в году это можно сделать бесплатно), попутно нужно проверить, все ли данные верны и в случае обнаружения ошибок — написать заявление с просьбой об их исправлении», — рассказал агентству «Прайм» Зельцер.

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Сообщать банку ложную информацию о месте работы и уровне доходов — тоже не стоит, так как эти данные проверяются в первую очередь. Также сотрудники проверят потенциального клиента в соцсетях, на форумах и собственных страницах — лучше не оставлять комментариев о мошенничестве и не публиковать снимки с шумных вечеринок.

На выдачу нового кредита может повлиять наличие кредитной карты в стороннем банке (могут посчитать, что человек живет от долга к долгу и может просрочить платежи). Одна кредитка не сильно повлияет на результат, а несколько карт – уже могут, так как увеличивают текущую долговую нагрузку.

Не стоит подавать заявку сразу в несколько банков, лучше выбрать 1-2 финансовые организации, с которыми уже сложились хорошие отношения, вероятность одобрения в них будет выше.



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