Ученые выяснили, что спасает от гибели бабочек во время дождя

Исследователям из Корнеллского университета удалось выяснить, каким образом бабочки могут взаимодействовать с крупными каплями дождя.

Ученые записали процесс реакции бабочек на осадки записали на видеокамеру, которой удается фиксировать происходящее со скоростью около тысячи кадров в секунду.

Специалисты поняли, что крылья насекомых обладают особой структурой. При падении со скоростью около десяти метров в секунду капля вступает в реакцию с гидрофобным покрытием и разбивается, пишет Life со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Из-за защиты в виде неровной поверхности крыла бабочкам и удается избежать травм во время осадков, которые могли бы привести к гибели насекомых.