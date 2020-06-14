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Ученые выяснили, что спасает от гибели бабочек во время дождя

Источник:
Life
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Исследователям из Корнеллского университета удалось выяснить, каким образом бабочки могут взаимодействовать с крупными каплями дождя.

Ученые записали процесс реакции бабочек на осадки записали на видеокамеру, которой удается фиксировать происходящее со скоростью около тысячи кадров в секунду.

Специалисты поняли, что крылья насекомых обладают особой структурой. При падении со скоростью около десяти метров в секунду капля вступает в реакцию с гидрофобным покрытием и разбивается, пишет Life со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Из-за защиты в виде неровной поверхности крыла бабочкам и удается избежать травм во время осадков, которые могли бы привести к гибели насекомых.



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Drronum

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Drronum

Огорчу вас, я давно не подросток. И постарше вас... Ваши попытки унизить всех , кто имеет другие политические...

all busy

Путин объяснил ? А ему никто не объяснил ?

Удавиков

Я с 2000ых читаю о крахе доллара...

RS1981

Да походу 99 процентов даже не читало поправки....