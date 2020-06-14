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Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России нужно установить стандарт уровня зарплат. По его словам, в стране давно зреет недовольство огромной разницей в доходов россиян.

Минимальная зарплата в стране должна составлять 1 тысяча рублей в день, или 30 тысяч рублей в месяц, а средняя — 70 тысяч рублей в месяц. Среднее управленческое звено, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны получать 150–200 тысяч, считает он. Максимальная зарплата не должна превышать 500 тысяч рублей

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, что он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — цитирует РБК лидер ЛДПР. По его словам, в стране давно зреет недовольство слишком высокими зарплатами в госкорпорациях и коммерческих структурах.

Зарплату для депутатов Жириновский предложил установить в размере 500 тысяч рублей, а для президента — в 700 тысяч рублей.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 12 130 руб. В начале июня стало известно, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект о введении почасовой оплаты труда. Согласно законопроекту, оплата труда для сотрудников, работающих неполный рабочий день, должна составлять не менее 150 рублей в час.

В профсоюзах минимальную сумму 150 рублей в час для оплаты труда работников на срочном договоре сочли недостаточной. Председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков считает, что она должна составлять примерно 250 рублей в час, а сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий — 400–500 рублей в час в сфере образования.



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