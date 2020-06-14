Захарова рассказала об очень жестких международных переговорах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об особенностях подготовки встреч с иностранными коллегами и жестких, эмоциональных переговорах, когда кажется, что сейчас «все взорвется от эмоций».

Дипломат в интервью писателю Сергею Минаеву пояснила, что во время подготовки переговоров стороны обмениваются темами, которые хотели бы обсудить. В начале встречи делегации излагают свои тезисы по блокам и затем начинается обсуждение острых тем.

«Бывают очень жесткие переговоры, когда ты сидишь с замиранием сердца и понимаешь, что сейчас все взорвется от эмоций. Но это эмоции не по тональности, а по накалу аргументаций, риторике», — отметила Захарова.

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Отвечая на вопрос, бывало ли такое, чтобы главы делегаций вставали из-за стола переговоров и хлопали дверью, официальный представитель российского дипведомства отметила, что при ней такого не было.

«Была один раз новость, которая шла с заголовком "Виталий Чуркин покинул зал ООН и громко хлопнул дверью". Все было не так: он вышел, чтобы совершить звонок, а затем вернулся в зал», — вспомнила Захарова.