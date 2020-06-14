Голикова уточнила данные о летальности короновируса в России

Летальность коронавирусной инфекции в апреле в России составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчета, уточненные данные привела на вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

По ее словам, коронавирус в позапрошлом месяце стал прямой причиной смерти 1660 россиян, хотя в 390 случаях он не был подтвержден лабораторно. Еще 1052 человека с положительным тестом умерли по другим причинам. В 435 случаях вирус, как полагают специалисты, ускорил развитие хронических заболеваний, в 617 он никак не связан со смертью пациента.

Новые данные серьезно отличаются от тех, которые публиковал федеральный оперативный штаб. Из его сводок следует, что в апреле из-за коронавируса умерли 1135 человек.

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Условный уровень смертности из-за коронавируса в России в апреле даже после этих уточнений остался гораздо ниже среднего по миру. К началу мая, по подсчетам ТАСС, летальность новой инфекции в мире превышала 7%.

Пиком заболеваемости Голикова назвала 11 мая. Тогда в России было зарегистрировано максимальное число инфицированных за сутки — 11 656.

В целом в России смертность в апреле оказалась даже меньше прошлогодних показателей. По словам Голиковой, в стране умерло на 4,4 тысячи человек, или 2,9%, меньше, чем в апреле 2019 года.