НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Голикова уточнила данные о летальности короновируса в России

Источник:
ТАСС
138 2
Фото: © пресс-служба правительства КНР

Летальность коронавирусной инфекции в апреле в России составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчета, уточненные данные привела на вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

По ее словам, коронавирус в позапрошлом месяце стал прямой причиной смерти 1660 россиян, хотя в 390 случаях он не был подтвержден лабораторно. Еще 1052 человека с положительным тестом умерли по другим причинам. В 435 случаях вирус, как полагают специалисты, ускорил развитие хронических заболеваний, в 617 он никак не связан со смертью пациента.

Новые данные серьезно отличаются от тех, которые публиковал федеральный оперативный штаб. Из его сводок следует, что в апреле из-за коронавируса умерли 1135 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИтальянский ученый заявил об ослаблении коронавируса

Условный уровень смертности из-за коронавируса в России в апреле даже после этих уточнений остался гораздо ниже среднего по миру. К началу мая, по подсчетам ТАСС, летальность новой инфекции в мире превышала 7%.

Пиком заболеваемости Голикова назвала 11 мая. Тогда в России было зарегистрировано максимальное число инфицированных за сутки — 11 656.

В целом в России смертность в апреле оказалась даже меньше прошлогодних показателей. По словам Голиковой, в стране умерло на 4,4 тысячи человек, или 2,9%, меньше, чем в апреле 2019 года.



Еще по теме
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
Российскую вакцину от коронавируса выпустят в сентябре
Названы опасные скрытые симптомы коронавируса
Озвучены признаки второй волны коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал на значение России для мира
•
Трамп заявил об окончании «эпохи нескончаемых войн» США
•
Голикова уточнила данные о летальности короновируса в России
•
Банковский роуминг отменили в России
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
Как это работает
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Молния за сутки убила двух жителей Новосибирской области
Сибирь 14.06.2020 12:31
Самая высокогорная в России часовня сгорела под Белухой
Сибирь 14.06.2020 11:04
Разрушенный молнией газопровод починили в Омске
Сибирь 13.06.2020 23:04
Дельтаплан разбился под Барнаулом
Сибирь 13.06.2020 22:09
Самое популярное
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4095
Сибиряки увидели в небе лик Путина
3676
Талант и алкоголь: чем прославился актер Михаил Ефремов
3011
Объявлена новая дата презентации PlayStation 5
2719
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал на значение России для мира
•
Трамп заявил об окончании «эпохи нескончаемых войн» США
•
Голикова уточнила данные о летальности короновируса в России
•
Банковский роуминг отменили в России
Как это работает
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
62
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
56
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
47
Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки
46
Истребители ВВС США перехватили российские ракетоносцы
37