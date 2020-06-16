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Фильм дня: «Нокдаун»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Нокдаун», основанный на биографии американского боксера Джеймса Брэддока, получился очень натуралистичным — во время съемок исполнитель главной роли Рассел Кроу получил настоящие травмы, лишившись пары зубов.

США, 2005 год, режиссер Рон Ховард, 12+
В главной роли: Рассел Кроу
Слоган: «Самый знаменитый боксер Америки»

Фильм-биография боксера Джеймса Брэддока рассказывает о самом сложном этапе жизни спортсмена. Потерпев несколько поражений кряду, Брэддок вынужден бросить спорт. Подававший большие надежны спортсмен вынужден браться за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей.

Однажды ему предоставляется шанс вернуться на ринг: в последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира.

Британская группа The BibleCode Sundays в 2008 выпустила песню под названием «Золушка-мужчина», как дань уважения Брэддоку.

Соперниками Рассела Кроу на ринге были профессиональные боксеры. Для того чтобы убедить зрителя, свои удары они должны были останавливать настолько близко к телу Рассела, насколько это было возможно. Как и следовало ожидать, иногда актеру хорошенько доставалось.

Кроме того, что во время тренировок актер вывихнул плечо, из-за чего на два месяца были отложены съемки фильма, Кроу на ринге также получил сотрясения мозга и сломал несколько зубов. 

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

Главная поправка- это обнуление

Uynachalnica

Вот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!

Иркут 69

Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....

Uynachalnica

Никакого там перехода не предвидется, кроме сосредоточения еще большей власти в руках ввп. И заодно тылы...

PARTIZAN88

Ты веришь в то, что то, что ты написал, возможно в России?Ты веришь в то, что парламент отстранит, даже...