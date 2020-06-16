Фильм дня: «Нокдаун»

Фильм «Нокдаун», основанный на биографии американского боксера Джеймса Брэддока, получился очень натуралистичным — во время съемок исполнитель главной роли Рассел Кроу получил настоящие травмы, лишившись пары зубов.

США, 2005 год, режиссер Рон Ховард, 12+

В главной роли: Рассел Кроу

Слоган: «Самый знаменитый боксер Америки»

Фильм-биография боксера Джеймса Брэддока рассказывает о самом сложном этапе жизни спортсмена. Потерпев несколько поражений кряду, Брэддок вынужден бросить спорт. Подававший большие надежны спортсмен вынужден браться за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей.

Однажды ему предоставляется шанс вернуться на ринг: в последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира.

Британская группа The BibleCode Sundays в 2008 выпустила песню под названием «Золушка-мужчина», как дань уважения Брэддоку.

Соперниками Рассела Кроу на ринге были профессиональные боксеры. Для того чтобы убедить зрителя, свои удары они должны были останавливать настолько близко к телу Рассела, насколько это было возможно. Как и следовало ожидать, иногда актеру хорошенько доставалось.

Кроме того, что во время тренировок актер вывихнул плечо, из-за чего на два месяца были отложены съемки фильма, Кроу на ринге также получил сотрясения мозга и сломал несколько зубов.